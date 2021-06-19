Телеведучий Юрій Горбунов показав свої розваги з сином
Як передає Politeka.net, кадри шоумен і режисер опублікував на своїй сторінці в Instagaram.
Юрій Горбунов, який разом з дружиною Катею Осадчою очікують появи дитини, досить часто ділиться зі своїми шанувальниками яскравими публікаціями в своєму Instagram.
Цього разу телеведучий вирушив на велопрогулянку з хлопчиком.
4-річний Ваня вже досить непогано опанував майстерністю водіння двоколісного, але все ж отримував напуття від батька.
"Не наздожену тебе... Ух, как ты быстро едешь... Дивись перед собою!",- попередив сина телеведучий.
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Раніше зірковий телеведучий поділився у своєму мікроблозі знімком, на якому позує в компанії солістки групи Go_A Катерини Павленко, яка цього року представила Україну на пісенному конкурсі Євробачення.
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