Стали відомі подробиці сварки британських принців Вільяма і Гаррі

Королівський біограф Роберт Лейсі у своїй книзі "Битва братів" розкрив деталі скандалу, який роз'єднав синів принцеси Діани. Після цієї сварки принц Гаррі переїхав з родиною з Кенсінгтонського палацу у Віндзорський Фрогмор-котедж.

Біограф повідомив, що сварка сталася після того, як Гаррі і його дружина Меган Маркл повернулися до Британії після офіційного турне по Австралії і країнах Океанії, пише The Times.

Особистий секретар Вільяма Саймон Кейс доповів принцу про скарги персоналу палацу на Меган Маркл. Кейсу про це стало відомо з електронного листа від Джейсона Кнауфа, який тоді був секретарем герцога і герцогині Сассекських зі зв'язків з громадськістю.

Ряд співробітниць скаржилися на тиск з боку Меган Маркл, через що двом довелося звільнитися, а свою третю помічницю герцогиня принижувала, підриваючи її впевненість у собі.

Вільям подзвонив молодшому братові, той виступив на захист дружини. У підсумку Гаррі в люті кинув трубку. Брат Вільяма був упевнений, що нападки були пов'язані з тим, як Меган добре проявила себе під час турне. Нібито та ідеально виконала свою королівську роботу, нагадуючи принцесу Діану, а принц Вільям просто заздрить і ревнує до популярності колишньої актриси.

Тоді в розмові братів прозвучало слово "расизм", адже Гаррі впевнений - його дружину недолюблюють у Палаці через її афроамериканське походження.

У книзі говориться, що принц Вільям підозрював, що Маркл спочатку вороже була налаштована до системи монархії і з самого початку хотіла покинути королівську сім'ю і повернутися в США.

Співробітники палацу кажуть, що Маркл розігрує з себе жертву, а насправді вона "труїть"своїх підлеглих. Нібито колишня актриса дозволяла собі кричати на підлеглих, а потім за нею став повторювати і її чоловік.

Після сварки з братом Вільям вирішив розділити навпіл раніше спільні справи, адже він не хотів мати з Меган нічого спільного.

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