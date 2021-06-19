Актриса Ольга Сумська з'явилася в несподіваній компанії на ранковій пробіжці

Як передає Politeka.net, відповідними кадрами артистка поділилася на своїй сторінці в Instagram.

54-річна актриса не перестає дивувати українців своєю зовнішністю. Сумська виглядає набагато молодше своїх років і, можливо, однією з причин цього є заняття спортом.

Цього разу компанію на ранковій пробіжці їй склали домашні улюбленці - Джессіка і Жасмин.

"Пробіжку ніхто не відміняв. Сьогодні вийшла з двома собачками. Джессі не дуже, А Жасмин тягне всіх", - поділилася актриса.

Повернувшись додому, Сумська прийняла контрастний душ.

Раніше ми повідомляли, що актриса опублікувала у своєму мікроблозі яскраве фото у вишиванці, а в підписі до нього розповіла про свій перший візит до Києва.

"Ми поїхали на екскурсію по Києву, я вперше побачила Наживо велич і красу Софії Київської, Лаври, Золотих воріт! Закохалася в столицю назавжди і відчула тоді, що буду жити саме в цьому неймовірно красивому місті, він здався мені рідним", - розповіла Сумська про поїздку.

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