Актриса Ольга Сумська з'явилася в несподіваній компанії на ранковій пробіжці
Як передає Politeka.net, відповідними кадрами артистка поділилася на своїй сторінці в Instagram.
54-річна актриса не перестає дивувати українців своєю зовнішністю. Сумська виглядає набагато молодше своїх років і, можливо, однією з причин цього є заняття спортом.
"Пробіжку ніхто не відміняв. Сьогодні вийшла з двома собачками. Джессі не дуже, А Жасмин тягне всіх", - поділилася актриса.
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Повернувшись додому, Сумська прийняла контрастний душ.
Раніше ми повідомляли, що актриса опублікувала у своєму мікроблозі яскраве фото у вишиванці, а в підписі до нього розповіла про свій перший візит до Києва.
"Ми поїхали на екскурсію по Києву, я вперше побачила Наживо велич і красу Софії Київської, Лаври, Золотих воріт! Закохалася в столицю назавжди і відчула тоді, що буду жити саме в цьому неймовірно красивому місті, він здався мені рідним", - розповіла Сумська про поїздку.
Нагадаємо, Сумська полізла з поцілунками до найбагатшої співачки України та її чоловіка-мільярдера, кадри: "можна до вас?".
Як повідомляла Politeka, 54-річна Сумська приголомшила квітучою красою на зустрічі з фотографом: пощастило Борисюку.
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