Стало відомо, хто візьме участь у новому випуску "МастерШеф. CELEBRITY"

Як передає Politeka.net, на екранах українців він з'явиться в суботу, 19 червня.

Битися за звання кращого кулінара в ньому будуть українські зірки шоу-бізнесу. У кожному випуску будуть зустрічатися команди з різними складами.

Всього в шоу візьмуть участь 72 українських зірки. Серед них глядачі побачать акторів, музикантів, хореографів, артистів, телеведучих, гумористів та багатьох інших.

Другий ефір українці зможуть подивитися вже сьогодні. Мірятися кулінарною майстерністю будуть нові зіркові команди.

Повністю зануритися в неповторну атмосферу кухні проекту доведеться учасникам і учасниця проектів "Холостячка" і "Холостяк".

Українці в мережі бурхливо відреагували на новий склад у шоу. Багатьом відступу від стандартних правил проекту довелося не до душі.

"Я один їх усіх не знаю, але вони відомі?", "По-моєму формат цього шоу вже давно не той і це дуже сумно", "Взагалі не зрозуміло хто це? Які селебріті?", "Нехай це буде перший і останній сезон з відомими людьми, будь ласка. Це повний сором", "Вони на шоу йдуть не готувати, а приколюватися. Як Ектор це все терпить? Заради переглядів і грошей?",- писали в мережі.

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