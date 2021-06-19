Солістка популярної української групи KAZKA, Олександра Зарицька показала, як займається спортом

Зірка ніколи не соромилася своїх пишних форм, але все ж прагне підтримувати красу, повідомляти Politeka.net. Зірка показує кадри походів у сауну, а цього разу - як здійснює пробіжку.

Відповідні відео з'явилися в сторіс Instagram Олександри. Співачка бігла в жовтій маєчці з глибоким декольте, і через рух її форми підстрибували.

Варто зазначити, що також красуня була в жовтих лосинах, а завершила вона образ спеціальним поясом, кепочкою і стильними окулярами.

"Ну все, побігла мала", - написала солістка групи.

На інших кадрах співачка розповіла, що отримала квітку.

"Мені подарували квіточку. Чого це, цікаво", - написала Зарицька, піднісши до носа квітку.

На кадрах було видно, що під час пробіжки красуня трохи захекалася, а її щоки стали більш рум'янами. Ймовірно, тренування пройшло з користю.

Кадри не зібрали багато лайків і коментарів у відкритому доступі, адже в сторіс немає такої можливості.

Нагадаємо, Олександра Зарицька в інтерв'ю СЛАВА+ розповіла, що не любить своє тіло на 100%, але більшість людей роблять також. За словами зірки, вона важить нормально, але їй особливо комфортно, коли її вага - на позначці 80 кілограмів.

Артистка розповіла, що при виході на сцену відчуває прилив енергії, адже публіці не важливі її вага, зріст та інші параметри.

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