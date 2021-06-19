Співачка Анастасія Приходько прищеплює своїм дітям любов до ближнього і, зокрема, до братів наших менших

34-річна зірка зараз знаходиться в декреті, ставши зовсім недавно мамою втретє. Дівчина багато часу проводить зі своїми спадкоємцями і ділиться кадрами з життя в Instagram.

Прихолько збентежила зворушливою історією про цілу рятувальну операцію, що розгорнулася у неї у дворі. Всі подробиці Анастасія розповіла в своєму мікроблозі, передає Politeka.net.

Так, за словами співачки, вони з дітьми відкрили басейн і побачили там жабку. Земноводне тут же охрестили Жориком, і було вирішено терміново його рятувати.

"Наш загін створив найкращі умови для Жорика😅: обрізана 5-літрова пляшка, вода, зелене листя, щоб не зголодніла, а головне, любов всієї нашої сім'ї, - поділилася Приходько. - Вчора ми відпустили Жорика. Він пробув у нас зовсім недовго... всього години три🙈 😅".

За словами артистки, особисто їй "та жабка 300 років була не потрібна", але побачивши, палаючі очі дітей, вона зрозуміла, що це той момент, коли потрібно підтримати в них бажання зробити добро для живої істоти.

Користувачі з ентузіазмом обговорили побачене:

"Супер! Дітки будуть згадувати Жорика і цей момент - все життя 🔥❤️"

"Як вам личить материнство❤️"

"Коли мама так активно бере участь у таких моментах, діти найщасливіші я думаю❤️🔥"

"Мамо, ви 🔥. Старша сестричка😉"

"100% 👏 👏 👏 багато зараз навпаки обрубують дітей, а потім дивуються чому діти жорстокими виростають 🙄 🙄 🙄 ви молодці 👏"

Нагадаємо, Приходько висловилася про свій "найбільш провальний" номер на Євробаченні: "чим не досягнення?".

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