Відома українська співачка Надя Мейхер, колишня солістка групи ВІА Гра, показала себе в ніжному образі

Як пише Politeka.net, 39-річна співачка починала кар'єру в групі ВІА Гра. Красуня виступала в ній більше 10 років і пішла тільки в 2011 році через вагітність. Зараз артистка активно веде соціальні мережі, радуючи фанатів не тільки своїм голосом, але і дизайнерськими здібностями.

На новому фото, яке Надя залишила в Instagram, красуня здалася в в сукні з великим декольте і без білизни. Красуня стояла біля стіни, відкопиривши одну ніжку назад, заграючи перед об'єктивом камери. Як можна зрозуміти, наряд у Мейхер був власного дизайну.

Фанати не ставили лайки і не писали Коментарі, але зазвичай зірку без компліментів не залишають: "розкішна баронеса, одна з кращих співачок".

Повідомлялося, що Надія Мейхер порадувала фанатів свіжим фото, зробивши важливе звернення.

Зірка постала в автомобілі в білій футболці з принтом, з мінімумом косметики і розпущеним волоссям.

"Їду на вокальну репетицію. Підготовка в оперній постановці "Кармен" займає дуже багато часу і сил, але цей факт приносить справжнє задоволення, примножує любов до класичної музичної культури, і особистісне зростання", - розповіла Мейхер.

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