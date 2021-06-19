Відомий український співак і чоловік Наді Дорофєєвої Володимир Дантес насмішив незграбним домашнім виглядом

ВОЛОДИМИР є активним користувачем Instagram, причому веде він свою сторінку не так, як інші блогери або артисти. Співак вважає за краще не тільки чесно висловлювати свої думки, але ще і в гуморній манері підносить різну інформацію.

Цього разу співак насмішив домашнім кадром в розтягнутій кофті, простому светрі і брюках. Максимально простий образ Дантес вибрав, щоб показати «живий» кадр.

"Так, я провів розслідування. Виявляється, вам не дуже подобаються професійні або просто фотки, де я намагаюся позувати або бути красивим... тому викладаю ось це ☺ ️ ось і перевіримо, якщо вона нормально збере, мій Instagram перетворитися в такоооое..😳 Гра почалася " - написав Володимир.

Користувачі відповіли:

"ВВВ, ну краш! 😻 😂 ; Аааа. Шикарний, як завжди; твій Instagram буде шикарний завжди; Oooo, Vovaaa🔥; красень😍; поясніть Дантесу, що він завжди добре і що його завжди хочеться пролайкати; ти завжди красивий)) це чоловіча тема)))🧡 😏; В моменті... 😁 вже перетворився на таке, в інтригу. Вова явно щось задумав, такий погляд😏; красень, красень"»

Раніше артист поділився коротким відео в розділі сторіз свого Instagram. На ньому Дантес продемонстрував, як збирається «на свіданку».

Так, співак постав перед дзеркалом, красуючись своїм повсякденним луком. Для прогулянки він вибрав легкі бежеві штани, білу футболку, кепку і кеди. Співак уточнив, що зустрічається з друзями.

«На побачення з друзями збираюся", - написав він.

Нагадавши, суддя " Голосу країни "Дорофєєва блиснула трусами на вулиці:" двадцять хвилин для...".

Як повідомляла Politeka, Дорофєєва в міні-бікіні розставила ноги посеред двору, Дантес встиг зайняти все на камеру: кадри.

Також Politeka писала, що Дантес похвалився їх з Дорофєєвою розкішним життям під Києвом, з басейном і терасою:"Красиво поснідали".