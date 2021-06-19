Відома українська актриса Ірина Кудашова, зірка серіалу "Школа", показала себе в максимально провокаційному образі

Як пише Politeka.net, Ірина Кудашова стала дуже популярною актрисою після виходу серіалу "Школа". У красуні також дуже розвинені соціальні мережі, адже за молодою зірочкою стежать сотні тисяч фанатів. І дівчина не розчаровує українців, постійно публікуючи новий контент.

На новому фото Ірина вирішила з'явиться без одягу. Красуню знімали тільки по пояс, тому рукою довелося прикривати бюст. Кудашова на декількох знімках показала всю свою жіночність, залишивши волосся розпущеним.

"Раніше я з нетерпінням чекала літа, щоб відпочити, а зараз навпаки кайфую від того, що працюю все літо

Я настільки кайфую від професії, що мені взагалі не хочеться робити перерви від знімальних майданчиків. Кожен день ти різна. У різних ситуаціях. З різними людьми. Начебто проживаєш 2 життя. Свою і персонажа", - написала Ірина.

Фанати поставили майже 10 тисяч лайків і написали коментарі:

"Вау, ангел спустився з небес", "а я так сильно люблю тебе", "бажаю тобі просування і успіхів у роботі", "Боже, яка богиня", "Найкраща актриса".

Нагадаємо, зірка серіалу "Школа" Кудашова з вагітним животиком розкрила свій секрет

А ще Politeka повідомляла, що зірка "школи" збентежила зовнішнім виглядом поруч з Максом Барських, відео

Також Politeka писала, що улюблениця Поплавського з серіалу "Школа" приспустила піджак, влаштувавши провокацію



