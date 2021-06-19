Гуморист Максим Галкін збентежив яскравим фото зі своєю дружиною Аллою Пугачовою

Як відомо, днями Галкін відсвяткував 45-річчя, закотивши галасливу вечірку, на яку зібралися "вершки" шоубізу. У Мережу просочилися кадри буйства Примадонни під час торжества. 72-річна співачка, забувши про вік, щосили кокетувала з чоловіком, більш того пристрасно поцілувала його в губи на публіці під радісні крики "гірко".

У своєму новому пості в Instagram Галкін похвалився душевним фото з коханою, яке було зроблено під час вечірки, передає Politeka.net.

"Чудовий вчора був день😊", - йдеться в підписі.

На кадрі Алла Борисівна в світлій сукні без бретелей пригорнулася до чоловіка, покрутивши перед ним плічками. Обидва артисти широко посміхалися в цей момент.

Користувачі з ентузіазмом обговорили побачене:

"Спасибі за цей неймовірний вечір! Насолоджувалася вся країна! А після вашого поцілунку ніч була вогняна у мільйонів ваших шанувальників. Чекаємо приросту населення через дев'ять місяців♥ ♥ ️💯"

"красиві і найулюбленіші ❤️"

"Дуже цікаво було дивитися ваші сторіс, Максим! Ювілей вдався на славу!😊👏"

"Щастя вам, Вашим близьким🙌❤️"

"Кохання🥺❤️ щастя Вам! І ще багато-багато таких вечорів!🔥👏"

"Ви прекрасна пара, милуюся вами, здоров'я і благополуччя вам❤️"

"Поцілунок з Аллою був вишенькою на торті 😍"

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