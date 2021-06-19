Екс-дружина Dzidzio, українська співачка SLAVIA (Ярослава Хома) показала, як готується до прямого ефіру

Як передає Politeka.net, після гучного розриву з музикантом Ярослава всерйоз зайнялася своєю кар'єрою. Артистка знімає кліпи, ходить на телебачення та інтерв'ю. Як розповідала дівчина, Dzidzio був проти того, щоб вона будувала кар'єру. Саме тому талановита співачка роками залишалася в тіні чоловіка.

На свіжому відео, яке Ярослава опублікувала в Instagram, вона засвітилася в дуже вузькій сукні з глибоким декольте. SLAVIA показала, як її чепурили і готували до прямого ефіру.

"20 червня вся країна відзначатиме Трійцю і День батька. Вмикай Kyiv Live о 13:30, буду в прямому ефірі", - анонсувала свою появу на телебаченні молода співачка.

У коментарях артистці залишили кілька приємних відгуків.

"Лялечка", «удачі», "Ти така гарна", - пишуть користувачі Мережі.

Раніше ми писали, що SLAVIA вперше поплавала з дельфінами. Жінка зізналася, що зараз з нею багато чого відбувається вперше.

"Спілкування з дельфінами дарує багато позитивних емоцій. Дельфіни дарують людям безмежну любов і користь. Ви вірите в терапію дельфінами?",- розповіла вона.

Нагадаємо, що Slavia показала, де і як приходить до тями після гучного розставання з Dzidzio: "Така мила".

Як повідомляла Politeka, колишня дружина Дзідзьо Slavia в невидимому вбранні збентежила зовнішнім виглядом: ніби без штанів.

Також Politeka писала, що Slavia відповіла на нападки, влипнув в новий скандал після розлучення з Дзідзьо: "Все ж вирішила...".