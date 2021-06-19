Фронтвумен популярного українського гурту The Hardkiss Юлія Саніна вразила епатажним виглядом

Як передає Politeka.net, з самого початку існування групи The Hardkiss Юлія запам'яталася глядачеві ефектними нарядами і образами, які спеціально для неї створював стиліст Слава Чайка.

Сьогодні Саніна хоч і стала більш стриманою в своєму особистому образі, на сцену як і раніше одягається дуже ефектно. На свіжому відео, яке артистка засвітила у себе в Instagram, вона позувала в комбінезоні з шкіряними вставками. На голові у Саніної красувалася перука з білим коротким волоссям. Яскравий макіяж, як незмінний супутник всіх концертів артистки, підкреслив її незабутній образ.

Також Юлія опублікувала відео, на якому разом зі своїм чоловіком Валерієм Бебко йшла до місця виступу.

"Мама з татом йдуть на роботу", - підписала відео артистка.

Раніше ми писали, що Юлія Саніна поділилася відео, знятим для Тікток. На ролику зірка постала в чорних шкіряних штанях і жовтому неоновому топі. Виконавиця вирішила показати ідеальну фігуру, виконавши танець живота. Довге волосся Юлії ідеально обрамляло її струнке обличчя.

Нагадаємо, що Саніна з The Hardkiss відкинула звичний стиль, вразивши новим образом:"щось неймовірне".

Як повідомляла Politeka, Саніна з The Hardkiss в новому образі і з пікантними вирізами на боках вразила фігурою:"Чарівна".

Також Politeka писала, що Юля Саніна з The Hardkiss привернула увагу, з'явившись в ніжно-блакитному образі:"вона тут на Тіну схожа".