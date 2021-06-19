Відома українська співачка Оля Полякова влаштувала непристойні танці в гримерці

Як передає Politeka.net, у себе в Instagram красуня опублікувала кілька відео, знятих в гримерці. На першому вона зняла себе крупним планом, показавши, як її підготували до виступу. На Ользі була традиційна корона і сріблястий боді з дуже глибоким декольте. Яскравий макіяж і червоні губи приковували погляди до виразного обличчя артистки.

"Ну що, робота сама себе не попрацює, тому пішла її працювати. Всім добрий вечір", - звернулася Ольга до своїх шанувальників.

На другому відео Ольга стала танцювати перед дзеркалом, крутити стегнами і робити інші спокусливі рухи. Концертний костюм красиво підкреслював танці зірки. Примітно, що за Ольгою, в дверях гримерки стояв чоловік, який уважно дивився за її танцями.

Раніше ми писали, що Оля Полякова взяла участь у шоу "МастерШеф. CELEBRITY". У кулінарній битві вона брала участь в команді блондинок, в яку крім неї увійшли Аліна Гросу і Таяна. Судячи з відео, які вже з'явилися в мережі в якості анонса, Ольга взяла командування блондинками на себе. Як відомо, у Полякової є пристрасть до кулінарії. При її допомозі вона відпочиває і релаксує.

Нагадаємо, що Полякова після веселощів з Олегом Винником залишилася одна і стривожила зізнанням: "Вигораю...".

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