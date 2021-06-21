Юрій Горбунов розчулив сімейними кадрами з сином

Як повідомляє Politeka.net, відомий шоумен Юрій Горбунов обожнює свого сина Івана і намагається проводити з хлопчиком якомога більше часу. Вони разом колесять на машині і захоплюються розмальовками.

А на новому спільному відео ведучий із задоволенням влаштував веселу вилазку з синочком. Кадрами він поділився в Instagram.

Зірковий батько разом з синочком пішли на пізнавальну екскурсію в Київський зоопарк. Судячи з кадрів вони вирушили на" острів звірів", де в тропічному напівтемряві мешкають Змії, Ящірки, павуки і земноводні.

Зіркове подружжя Катерина Осадча і Юрій Горбунов поки що не готові показувати сина публіці, тому на всіх фото і відео хлопчик з'являється зі спини або збоку. Так, сталося і цього разу-на нових кадрах можна помітити лише спину Івана і його золотисті волосся. Хлопчик із захопленням розглядає холоднокровних тварин.

Користувачі Мережі зворушилися ніжним кадрам і відзначили, що Юрій дуже хороший і турботливий тато.

"Ой, яка чудна сімейка. Діти-квіти життя❤️", " молодці", "Такі милі🧸 💫", " татів синочок", "Хороший хлопець, нехай буде у Вас дівчинка!", "Кумедний хлопчина".

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