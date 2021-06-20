Дочка співачки Ані Лорак і Мурата Налчаджиоглу Софія вразила новим фото

Як передає Politeka.net, знімок дочка артистки показала у своєму мініблозі в Instagram. Сторінку вона завела не так давно, і радує публіку свіжими кадрами.

Так, на новому фото Сон показала свого собачку Тошу, ім'я якому вона вибрала сама. Про поповнення в родині Лорак повідомила на початку цього року. Можна помітити, що собачка вже помітно виріс.

Фоловери дівчинки активно коментують фото. Схоже, Тоша не залишив байдужим нікого. Поставив лайк і тато Соні Мурат Налчаджиоглу.

"Принадність», «Кругляшка», «яка принадність», «який малюк солодкий 🐶 Пухнастик мімішний», «Милашка», «Лапуська», «Пухнастик солодкий😍», «який лапочка», "який солодкий", - пишуть в коментарях.

Відзначимо, з появою в родині Лорак Тоша став загальним улюбленцем і частим гостем Інстаграма співачки.

Порода Тоши-мальтіпу, це помісь мальтійської болонки і той-пуделя. Вони гіпоалергенні і, що важливо, не линяють. Правда, і догляд за ними повинен бути відповідний: мальтипу їдять корм преміум-класу (заводчики навіть рекомендують купувати його в Європі), мити спеціальним шампунем, відповідним кольором собаки і регулярно відвідувати грумера.

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