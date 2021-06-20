Внучки Григорія Чапкіса показали кадри після похорону свого легендарного дідуся
Як повідомляє Politeka.net, діти Грег і Лілія Чапкіси, які теж реалізували себе як танцівники, приїхали на похорон батька. Крім того, туди прибули рідні з усього світу, друзі, колеги. Також була присутня внучка Анна Сафрончик і молодша внучка Вікторія.
На своїй сторінці в мережі Instagram Анна Сафрончик показала, як вони з Вікторією провели час після похорону Чапкіса.
На кадрах дівчата гуляють центральними вулицями Києва. Обидві виглядають дуже щасливими - на їхніх губах сяять яскраві посмішки. Вузькі темні джинси, білі лаконічні кросівки, невелика сумочка із золотою пряжкою і короткий чорний топ створюють ефектний образ Анни.
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Її молодша сестра Вікторія обрала не менш стильний наряд для прогулянки. Вона вибрала кофту ніжного рожевого кольору з довгими рукавами, тонкі браслети і сонцезахисні окуляри.
Дівчата ледь нанесли на обличчя макіяж, а їх шовкове довге волосся каскадом розсипалось по плечах.
На жаль, користувачі Мережі не зможуть залишити коментарі для дівчат, адже кадри були опубліковані в сторіз Анни Сафрончик.
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