Внучки Григорія Чапкіса показали кадри після похорону свого легендарного дідуся

Як повідомляє Politeka.net, діти Грег і Лілія Чапкіси, які теж реалізували себе як танцівники, приїхали на похорон батька. Крім того, туди прибули рідні з усього світу, друзі, колеги. Також була присутня внучка Анна Сафрончик і молодша внучка Вікторія.

На своїй сторінці в мережі Instagram Анна Сафрончик показала, як вони з Вікторією провели час після похорону Чапкіса.

На кадрах дівчата гуляють центральними вулицями Києва. Обидві виглядають дуже щасливими - на їхніх губах сяять яскраві посмішки. Вузькі темні джинси, білі лаконічні кросівки, невелика сумочка із золотою пряжкою і короткий чорний топ створюють ефектний образ Анни.

Її молодша сестра Вікторія обрала не менш стильний наряд для прогулянки. Вона вибрала кофту ніжного рожевого кольору з довгими рукавами, тонкі браслети і сонцезахисні окуляри.

Дівчата ледь нанесли на обличчя макіяж, а їх шовкове довге волосся каскадом розсипалось по плечах.

На жаль, користувачі Мережі не зможуть залишити коментарі для дівчат, адже кадри були опубліковані в сторіз Анни Сафрончик.

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