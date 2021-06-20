Танцівниця Ілона Гвоздьова показала милі фото з чоловіком і дітьми, приурочивши їх до Дня батька

Як повідомляє Politeka.net, відома українська танцівниця і переможниця шоу "Танці з зірками" Ілона Гвоздьова часто радує шанувальників яскравими публікаціями у своєму мікроблозі в Instagram. Цього разу зіркова красуня показала в соцмережі зворушливі кадри зі своїм чоловіком і дітьми, а в підписі до публікації привітала коханого з Днем батька.

На знімках можна побачити і саму Ілону з сім'єю, але найбільше кадрів, де її чоловік Іван Хомячук з дітьми. Видно, що чоловік бере участь в житті дітей і весело проводить з ними час. Ці фото зворушили всіх фанатів Ілони, але ще більше трепетне привітання, яке вона залишила чоловікові в соцмережі.

У підписі до фотографій Гвоздьова написала подяку красунчику-чоловікові, видавши деякі подробиці їх спільного життя. Так, серед іншого хореограф зізналася, що її чоловік мріє про момент, коли вона залишить танці і стане домогосподаркою. "Сьогодні День батька... в слові 4 букви, але як багато вони значать в нашому житті! Ти найкращий чоловік і найкращий батько. Любимо і цінуємо тебе. Твоя сім'я. Не забудьте дівчатка привітати своїх батьків і чоловіків", - написала Ілона і додала купу подяк чоловікові.

Нагадаємо, Переможниця "Танців з зірками" Гвоздьова заговорила про знаки долі: "Завжди звертаю увагу...".

Як повідомляла Politeka, Переможниця "Танців з зірками" Гвоздьова в золотій сукні викликала фурор на премії Viva: "Отримала масу компліментів".

Також Politeka писала, Переможниця "Танців з зірками" Гвоздьова зворушила кадрами з красенем-чоловіком і дітьми: "Мої рідні".