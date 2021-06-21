Відома співачка Ані Лорак продовжила свій тур, показуючи особисті фото з поїздки

Популярна виконавиця вирушила після декількох днів перерви назад у свій тур. Відсвяткувавши десятиліття дочки Соні, Кароліна показала кадри з подорожі. Цього разу Лорак розбавила стрічку в соціальній мережі Instagram цікавим чином.

Кароліна показала, як подорожувала в поїзді на самоті і відпочивала в особистому купе біля вікна. Не обійшлося і без пікантних моментів. Вирішивши показати фігуру в черговий раз, зірка прогнулася, демонструючи плоский живіт і хвалячись ідеальним рельєфом після стількох тренувань. У джинсах і топіку при цьому Кароліна виглядала дуже добре.

Як можна помітити, все частіше багато шанувальників звертають увагу не на роботи співачки, а на її зовнішній вигляд, яким вона теж дуже пишається, адже виглядає помітно молодше своїх років після схуднення.

Бажаючи підкреслити даний факт, раніше в студії Лорак з'явилася в білому ТОПі на гумці і світлих джинсах з високою посадкою. Засмагла фігура, чіткі лінії преса і підтягнута шкіра - на все це було звернено увагу фанатів.

"Ані ти красуня браво👏; милашка♥️; ви така неймовірна 😍 Дякую за вашу мотивацію і натхнення!! 💫 ; Красуня 😍; з нетерпінням чекаємо Ваші виступ; захоплююся вашою красою❤️ добротою і щирістю❤; Таких якостей би всім нам 🙌; Уф, яка ягідка; чекаємо ваших нових постановок і виступів. Здивуйте нас?; ...відображає досконалість Вашої душі", - пишуть в мережі.

Нагадавши, 42-річна Ані Лорак похвалилася фігурою в надто короткій сукні

Як повідомляла Politeka, Ані Лорак на святі дочки зробила крок у басейн прямо в сукні

Також Politeka писала, що Ані Лорак для зустрічі з екс-чоловіком Муратом вирядилася в ультраміні