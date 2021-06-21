Українська співачка Настя Каменських показала в жовтому купальнику, як насолоджується відпочинком

Артистка не раз показувала, як проводить час вдома, насолоджується відпочинком і веселиться з чоловіком біля басейну у своєму дворі. Оскільки зірка вважає за краще вільний час проводити подалі від уваги шанувальників, вона на вихідних ділиться з ними Сторі.

І хоча Настя часто демонструє кадри з домашнього відпочинку, вона нерідко дивує образами. Цього разу зірка повеселилася біля басейну в яскраво-жовтому купальнику на тонких бретельках.

Без макіяжу Настя відчувала себе впевнено і добре, а колір бікіні зробив Пляжний лук більш яскравим. У невеликому відео співачка зробила відразу два акценти-на обличчі без косметики і фігурі в новому купальнику. Коментарів артистка вважала за краще не залишати, написавши лише коротке:"Привіт, Літо".

Не секрет, що 34-річна зірка є активним користувачем молодіжної мережі ТВК Ток. Для просування свого аккаунта вона іноді приходить в гості до молодих зірок цієї соцмережі. Раніше зірка показала, як погостювала біля новоутвореного будинку, де живуть молоді тіктокери.

"Знайомтеся! Це хлопці з нового Тікток будинку-whynot__ _ house. Насміялися, натанцювалися і назнімали з ними для вас сьогодні багато класного контенту!",- підписала фото Настя.

На знімку Каменських постала в спортивній майці і штанях. Її волосся і яскравий макіяж підкреслили достоїнства співачки.

Нагадаємо, що Каменських показала свою справжню зовнішність, схвилювавши чоловіка Дорофєєвої Дантеса

Також Politeka писала, що розчарована Каменських "втекла" із заміського будинку, поки Потапа не було поруч

А ще Politeka повідомляла, що Каменських збентежила українців зовнішнім виглядом на свіжих кадрах