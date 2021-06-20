Відомий фотограф і суддя "Топ-модель по-українськи" Соня Плакидюк показала найкраще перевтілення

Як повідомляє Politeka.net, фешн-фотографка і суддя шоу "Топ-модель по-українськи" Соня Плакидюк висловлює в кожному новому епізоді модельного реаліті своє неперевершене почуття стилю. Вона не боїться постати на публіці у вкрай сміливих нарядах.

Кілька годин тому на своїй сторінці в Instagram вона знову вразила відвертістю у виборі одягу.

Соня Плакидюк позує на фото у відвертому мереживному корсеті з виразним ліфом чорного кольору, який підкреслив її пишні груди. Лук доповнили макіяж з чітким стробінгом, яскрава помада на губах і укладка в дусі Голлівуду. При цьому волосся дівчини кольору світлого блонда - в цій перуці вона часто позує на камеру.

Соня лежить на ліжку, дивлячись в об'єктив спокусливо і млосно. В руках вона тримає стару фотокамеру.



Чи варто говорити, що розкішне тіло Плакидюк в досить відвертому вигляді викликало серед її шанувальників справжній фурор? Фото дівчини оцінили по достоїнству, залишивши численні захоплені коментарі: "Соня, скільки можна спокушати", "класне фото і старенька відеокамера", "Краса врятує світ".

Нагадаємо, Плакидюк з "Супер топ-модель по-українськи" підкорила новим образом і одкровенням.

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