З'явилося зворушливе відео з дітьми зірок "Кварталу 95"

Як передає Politeka.net, ролик опублікували на офіційній сторінці Студії «Квартал 95» в Instagram 20 Червня. Саме в цей день у 2021 році в Україні святкують День батька.

У записі відео взяли участь діти акторів, авторів, режисерів, юристів та керівники відділів «Кварталу 95».

"Татко, вітаємо тебе з днем пап. Бажаю, щоб у тебе було більше часу на відпочинок, і муза ніколи не покидала. Я тобі бажаю щастя здоров'я, удачі. Ти дуже хороший, тато. Ти нащ супер-герой. Ти найкращий. Ти мій найсильніший лев. Ти самий працьовитий, найвеселіший, найкреативніший. Ти наш найкращий друг ... ми дуже любимо тебе і поважаємо. Ти краще за всіх", - кажуть діти у відео.

Зокрема, в ролику можна помітити дочок Євгена Кошового-Варвару і Серафиму.

"Ти у нас самий класний, найвеселіший, а ще самий лисий з усіх лисих», - кажуть вони.

Також у записі відео брала участь дочка Юрій Ткача Ліза і дочка Валерія Жидкова.

"Які дітки милі", "з днем тата", "я аж плакала", - пишуть в коментарях.

Студія "Квартал 95" також додала свої привітання всім татам.

"Вітаємо всіх Пап-супергероїв! З Днем батька, і дякуємо кожному з них щасливих дітей". - йдеться в повідомленні.

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