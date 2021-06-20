Відомий український співак і лідер гурту Dzidzio (Дзідзьо) Михайло Хома показав свою велику родину

Як передає Politeka.net, світлиною артист поділився на своїй сторінці в Інстаграм.

«Сьогодні у дивному сні мені приснився мій покійний батько Степан Хома. Це єдине фото, де ми разом, тато на ньому - крайній зліва. Пам’ятаю і ніколи не забуду ті світлі, радісні, дитячі дні, які я провів разом з Тобою. Ти назавжди у моїх спогадах... Люблю...», - написав Дзідзьо.

На світлину відреагувала колишня дружина Дзідзьо, співачка Славія. «Батько з тобою❤ Ти дуже-дуже на нього схожий», - написала вона.

Користувачі мережі також пишуть, що Дзідзьо дуже схожий на тата: «Ви дуже схожий на батька !!! Вічна пам’ять , ваш батько завжди з вами», «Мені здається, що ви дуже схожі на батька», «Дуже гарні спогади», «Я завжди думала, що Дзiдзьо схожий на маму, але зараз зрозумiла, що на тата. Дуже хороше фото, всi дружнi, рiднi».

«На фото 1995 року - вся наша родина: тато Степан, мама Галина, сестра Олеся, дідо Олекса, мамин рідний брат Петро, татова рідна сестра Зеня, двоюрідна сестра Оксана, двоюрідний брат Іван та мій вчитель по вокалу Михайло Михайлович Русин», - зазначив артист.

Нагадаємо, що Dzidzio після розлучення зі Slavia розтопив серця, з'явившись з дитиною:"нехай буде здоровенький".

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