Колишній " Холостяк» Михайло Заливако вирушив у спекотну відпустку разом з коханою Ганною Богдан

Кілька днів тому Михайло відправився на відпочинок разом з Ганною, яка стала переможницею шоу "Холостяк". Тепер пара щодня показує в Instagram, як насолоджується товариством один одного.

На нових фото щаслива пара позувала в обнімку і сміялася перед об'єктивом після поцілунків. Анна постала без макіяжу, з розпущеним волоссям і в маленькому смарагдовому платті. Сам Михайло віддав перевагу простому вуличному вбранню-шорти і футболку.

"Я не можу передати словами, які емоції відчуваєш, коли піднімаєшся вгору, коли спостерігаєш як десятки таких же величезних куль піднімаються разом з тобою. І О Боже... який там неймовірний вигляд.До того ж, ми познайомилися з чудовими людьми, які все такиииие різні, але все ж є одна у нас спільна риса - любов до подорожей» - розповіла Анна про відпочинок.

На більш різнні фото Заливако позував в обнімку з Анною. Було видно, що їхні обличчя обгоріли на сонці. Позаду парочки виднівся гарний пейзаж з величезної висоти.

"1000 метрів над землею, обгоріле обличчя і вона поруч. Шо по емоції?",- підписав фото Заливако.

"З нею ти сивієш"« " добре виглядаєте разом. Щастя вам)) Але я була за Юлю зайчика" « " яке ім'я красиве ... вона. Ідеально " « "крутий тільки Міша, але якщо йому добре з нею нехай так і буде, але щирості в ній немає«," щастя (по обличчю видно!)«, "Вона як прилипало у всіх сторіс, і на всіх фото, так награно", - пишуть користувачі Мережі.

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