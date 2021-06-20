Дружина українського музиканта Сергія Бабкіна Сніжана показала чоловіка, звернувшись до нього

Як пише Politeka.net, Сергій та Сніжана вже багато років разом. І хоч музикант виявився не найвірнішим чоловіком, але красуня-дружина все пробачила і зараз пара живе щасливо і виховує дітей. І 20 Червня Сніжана вирішила привітати Сергія З Днем батька в Instagram:

"ТАТО-це половина Всесвіту!

Це половина світу кожного з нас!

І навіть, якщо в нашому житті було мало тата, його енергія в нас є!

І ця енергія-наш великий Заряд! Потрібно навчитися брати максимум від чоловічого і максимум від жіночого!

Важливо зрозуміти, що всі образи на наших батьків, блокую цю енергію.

А ми думаємо-чому не виходить народити, чому бажання не виконуються, де брати сили,...

Прийняти Отця, Зрозуміти, що Він - наш провідник в цей Світ!

Усе! Цього достатньо, для Подяки !!!

А якщо Папа ще й увагу приділяв, купував подарунки, обіймав, розмовляв ...- так це взагалі Космос!

Ми приходимо до такого Папі, який дасть нам необхідні досліди, і це ті досліди, в яких потребує наша душа! ️

Ми самі Його вибрали! ️! ️! ️

Я в дитинстві мріяла, що в мене буде повноцінна сім'я і багато дітей!

І Бабкін здійснив мою найголовнішу Мрію!

",- написала Сніжана.

На фото Сергій був у сорочці, яку розстебнув, а також стильних окулярах. Красунчик сидів на вулиці, вражаючи брутальним чином.

Повідомлялося, що відомий український музикант Сергій Бабкін розповів про свого маленького сина в його день народження.

На знімках щасливий батько показав яскраві момент з маленьким синочком. На перших кадрах Єлисей ще зовсім крихітний, але дуже милий малюк. А далі на знімках видно, як н дорослішав.

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