Дружина українського музиканта Сергія Бабкіна Сніжана показала чоловіка, звернувшись до нього
Як пише Politeka.net, Сергій та Сніжана вже багато років разом. І хоч музикант виявився не найвірнішим чоловіком, але красуня-дружина все пробачила і зараз пара живе щасливо і виховує дітей. І 20 Червня Сніжана вирішила привітати Сергія З Днем батька в Instagram:
"ТАТО-це половина Всесвіту!
Це половина світу кожного з нас!
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І навіть, якщо в нашому житті було мало тата, його енергія в нас є!
І ця енергія-наш великий Заряд! Потрібно навчитися брати максимум від чоловічого і максимум від жіночого!
Важливо зрозуміти, що всі образи на наших батьків, блокую цю енергію.
А ми думаємо-чому не виходить народити, чому бажання не виконуються, де брати сили,...
Прийняти Отця, Зрозуміти, що Він - наш провідник в цей Світ!
Усе! Цього достатньо, для Подяки !!!
А якщо Папа ще й увагу приділяв, купував подарунки, обіймав, розмовляв ...- так це взагалі Космос!
Ми приходимо до такого Папі, який дасть нам необхідні досліди, і це ті досліди, в яких потребує наша душа! ️
Ми самі Його вибрали! ️! ️! ️
Я в дитинстві мріяла, що в мене буде повноцінна сім'я і багато дітей!
І Бабкін здійснив мою найголовнішу Мрію!
",- написала Сніжана.
На фото Сергій був у сорочці, яку розстебнув, а також стильних окулярах. Красунчик сидів на вулиці, вражаючи брутальним чином.
Повідомлялося, що відомий український музикант Сергій Бабкін розповів про свого маленького сина в його день народження.
На знімках щасливий батько показав яскраві момент з маленьким синочком. На перших кадрах Єлисей ще зовсім крихітний, але дуже милий малюк. А далі на знімках видно, як н дорослішав.
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