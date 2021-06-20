Знаменитий український танцюрист і суддя шоу "Танці з зірками" Влад Яма показав свого 72-річного батька, і зізнався в чому хоче бути схожим на нього

Як пише Politeka.net, хореограф розповів про це на своїй сторінці в Instagram та поділився сімейним фото, на якому – син Леон і тато хореографа – Микола Петрович. Світлину Влад Яма показав з нагоди Дня батька, який у 2021 році в Україні святкують 20 червня.

«Вже 5 років це в тому числі і моє свято. Але зараз не про мене. Тато, Ти - мій кумир. Я завжди хотів бути схожим на Тебе. Бути таким саме сильним, дисциплінованим і працьовитим. Так само кохати дружину і дітей. Нести відповідальність за свої вчинки. Цінувати сім’ю більш за все. Сподіваюсь, поки що виходить) Люблю Тебе! Дружина і онук приєднуються!..❤ З Днем Батька!..», - написав Влад Яма.

Микола Петрович Яма - педагог-історик. 30 червня йому виповниться вже 73 роки, при цьому тато Влада Ями виглядає доволі молодо, як для свого віку.

Як відомо Влад Яма одружений з Ліліаной Кудлай. У них є син Леон, якому зараз п'ять років. Зазначимо, що тривалий час хореограф не показував обличчя дитини на світлинах у мережі.

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