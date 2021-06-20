Спільний танець Юлії Саніної з батьком розтопив серця українців

Як повідомляє Politeka.net, солістка популярної рок-групи The Hardkiss Юлія Саніна багато часу присвячує родині - чоловікові і одночасно колезі по групі Валу Бебко і синочку Данилу. Не забуває вона і про свого батька Олександра.

У Міжнародний День батька вона залишила для нього миле привітання на сторінці в Instagram.

Саніна показала відео з одинадцятого ефіру шоу "Танці з зірками", який став одним з найбільш зворушливих номерів на паркеті того вечора. Тоді вона разом з батьком станцювали ніжний контемпорарі. Наприкінці виступу зал скандував "Браво!".

На другому відео співачка показала, як її синочок Данило розмальовує обличчя своєму батькові.

"Happy Father's day❤️ вдячна за всі "наші" моменти🙏", - написала вона під кадрами.

Користувачі Мережі засипали її розчуленими коментарями, при цьому багато з них відзначили, що хлопчик росте просто-таки копією свого батька.

Інші захоплено відгукувалися про танець Юлії з батьком: "Найзворушливіший танець", "Макіяж гідний Оскара", "Ваш тато справжній приклад чуйного і люблячого чоловіка", "Чудова у вас сім'я", "Як же чудово".

Нагадаємо, що Саніна з The Hardkiss відкинула звичний стиль, вразивши новим образом.

Як повідомляла Politeka, Саніна з The Hardkiss в новому образі і з пікантними вирізами на боках вразила фігурою.

Також Politeka писала, що Юля Саніна з The Hardkiss привернула увагу, з'явившись в ніжно-блакитному образі.