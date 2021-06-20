Українська актриса Інна Білоконь, відома за роллю мами Вєрки Сердючки, показала свого чоловіка і доньку

Як передає Politeka.net, 53-річна актриса протягом тривалого часу є беззмінною партнеркою Андрія Данилка. Образ мами використовується у всіх проектах, в яких задіяна Сердючка. Інна Білоконь працює з Данилком на корпоративах, виступає на телебаченні і навіть побувала на «Євробаченні».

При цьому Білоконь, як і Данилко, веде вельми закрите життя за камерою. Вона рідко публікує особисті знімки і показує свою сім'ю. Цього разу Білоконь вирішила здивувати шанувальників, показавши свого чоловіка Олега і дорослу дочку Яну, яка неймовірно схожа на неї. На фото чоловік актриси тримав в руках торт, а дочка обіймала його.

"А наш папусякін найкращий! Всіх папусякінов зі святом", - підписала фото зірка.

У коментарях їй залишили масу приємних слів.

"Дочка так схожа на Інну! Класно!", "Нехай Бог зберігає ваше благополуччя, любов і щастя", "Вітаю! І бажаю великого щастя і міцного здоров'я!",- пишуть користувачі Мережі.

Відзначимо, що Білоконь з сім'єю живе в Полтаві, де у них є великий будинок і бізнес. Донька Інни, за даними ЗМІ, поїхала до Польщі після закінчення навчання.

Нагадаємо, що мама Сердючки не стримала емоцій після вручення престижної премії, станцювавши на підлозі: кадри вже в мережі.

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