Поруч з хореографом були близькі люди

У п'ятницю, 18 червня, близькі попрощалися з відомим українським хореографом, суддею "Танців з зірками" Григорієм Чапкісом

Як передає Politeka.net, Чапкіс помер 13 червня у віці 91 рік, а його похорон відбувся лише через п'ять днів, щоб всі його численні родичі змогли приїхати попрощатися з ним. Як відомо, син Чапкіса живе в США, а його дочка – в Італії.

Як стало відомо, дочка Чапкіса Лілія була з ним перед смертю. В інтерв'ю програмі "Світське життя" вона розповіла, як танцювала в його палаті. За словами жінки, вона поставила батькові вальс, який дуже сприятливо вплинув на його стан. Для батька Лілія станцювала вальс.

"Він мене супроводжував поглядом, хоча це було майже без життя. Він поклав руку на груди і сказав: "А я так не можу". Він розумів, що він вже не може. Ця фраза у мене залишиться назавжди", - згадала останні дні життя батька Лілія.

Чапкіс також зізнався доньці, що дуже шкодує про те, що більше не може встати і станцювати. Відзначимо, що крім дочки поруч з Чапкісом перебувала його дружина Міла.

Легендарного хореографа поховали на Байковому кладовищі. Вшанувати пам'ять Чапкіса з відомих людей прийшли лише Владислав Яма, Павло Зібров і Дмитро Гордон.

Нагадаємо, що син Чапкіса напередодні похорону батька звернувся до своєї дитини: "Тато тебе дуже любить...".

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