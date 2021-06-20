Телеведуча Маша Єфросиніна показала архівне фото з покійним татом і свого чоловіка з дітьми
Як повідомляє Politeka.net, відома українська телеведуча та інтерв'юер Маша Єфросиніна, яка була тренером "Ліги Сміху", часто радує публіку яскравими публікаціями у своєму Instagram. Нещодавно телезірка побувала на відпочинку в Мексиці, де зустріла свій 42-й день народження, і часто показувала яскраві знімки. А цього разу вона виклала кадри з особистого архіву, на яких показала свого батька і батька своїх дітей.
На архівному кадрі можна побачити, як майбутня телезірка Марія виглядала в юності. На знімку її тато тримає на руках молодшу сестру теледіви Лізу, а сама Маша стоїть поруч і явно чимось захоплена, адже не дивиться в камеру. Тут у неї коротка стрижка і простий наряд – саме так в юності виглядала майбутня телезірка. На другому знімку Єфросиніна показала свого чоловіка Тимура Хромаєва, який зображений на кухні разом з їхніми дітьми – Наною і Сашею.
У підписі до публікації Маша написала: "Я була татовою донькою... через два роки, як його не стало, я зустріла чоловіка, від якого відразу захотіла дітей. І не шкодую про це донині. Я точно знаю, що тато тримав і тримає мене за руку. Як і Тимур тримає наших дітей!". Користувачі тут же почали активно обговорювати нові фото на сторінці телеведучої, відзначаючи, що її чоловік дуже схожий на батька.
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