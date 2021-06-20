Дружина Євгенія Кошового з "Квартал 95" Ксенія показала чоловіка з дітьми

Як пише Politeka.net, Євген Кошовий з Ксенією вже більше 10 років у шлюбі і виховує пара двох прекрасних дочок. Все семемейство веде соціальні мережі і ділиться цікавим контентом з фанатами.

На фото, яке Ксенія опублікувала в Instagram, Євген позував разом з дочками. Кошовий був у штанях і сорочці, а також чорних окулярах. А дочки були в сукні, ставши поруч з батьком.

А ось Кошовий показав в Instagram фото своїх батьків і брата. На чорно-білому знімку можна побачити молодих маму і тата Євгена, а також маленького брата Дмитра. Сам Кошовий тоді ще не народився.

"Папа. Дякую. З днем батька, батьки", - написав Євген.

Фанати не ставили лайки і не писали Коментарі, адже в сторіс Instagram немає подібних інструментів, але так і хочеться додати: "чудова сімейка".

Повідомлялося, що з'явилося зворушливе відео з дітьми зірок «Кварталу 95».

Ролик опублікували на офіційній сторінці Студії «Квартал 95» в Instagram 20 Червня. Саме в цей день у 2021 році в Україні святкують День батька.

У записі відео взяли участь діти акторів, авторів, режисерів, юристів та керівники відділів «Кварталу 95».

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