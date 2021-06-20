Телеведучий Юрій Горбунов відвіз свою вагітну дружину, телеведучу Катю Осадчу в Одесу
Як передає Politeka.net, це літо зоряна пара проводить дуже активно. Осадча і Горбунов постійно подорожують і діляться яскравими кадрами з відпочинку.
На свіжому фото Горбунов показав, як розважає Осадчу, показуючи їй Одесу. Телеведучий засвітив всі визначні пам'ятки міста, по якому гуляв з дружиною. Виглядали зірки дуже щасливими. Схоже, спека зовсім не заважала їм насолоджуватися видами.
"І навіщо вам все там, якщо все тут?",- оригінально підписав знімок Горбунов.
У коментарях зірковій парі залишили масу приємних слів.
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"Чимось схожі", «коли вже скрізь побували, то, врешті - решт, можна і в Одесу з'їздити», «красива пара», "Красиво у нас в Одесі", - пишуть люди.
Осадча теж похвалилася вдалим відпочинком у себе в Instagram. Вона поділилася кадрами в найзнаменитіших місцях Одеси. Телеведуча була одягнена в синє плаття у візерунки. Наряд красиво прикривав животик зірки.
"Прекрасний одеський день! @gorbunovyuriy спасибі тобі", - підписала фото Осадча.
Шанувальники не залишили зірку без компліментів, написавши про її зовнішній вигляд: "Це просто чудово".
Нагадаємо, що Горбунов несподівано засвітився в компанії солістки Go_a Каті Павленко, вразивши амбіціями: "у мене теж...".
Як повідомляла Politeka, Осадча і Горбунов розтопили серця сімейними кадрами з сином: "Тато, про якого можна мріяти".
Також Politeka писала, що Горбунов показав, як розважає маленького сина за спиною у Осадчої: "Рекомендую".