Знаменита українська прима-балерина, суддя шоу «Танці з зірками» Катерина Кухар вразила незвичайним образом на прогулянці з дітьми

Як передає Politeka.net, чоловік Кухар, артист балету Олександр Стоянов поділився сімейним фото, яке зворушило його шанувальників. На фото всі були дуже ошатно одягнені, а Кухар постала в незвичайному іспанському образі. Вона вибрала топ тілесного кольору, струмливу легку спідницю і червону квітку, якою прикрасила волосся. Олександр був одягнений більш просто. Він вибрав світлі шорти і яскраву футболку.

"Всіх причетних вітаю з Днем Батька! Нехай наші діти завжди будуть щасливі і відчувають нашу підтримку!",- підписав фото Стоянов.

У коментарях Стоянову залишили масу приємних слів. Багато людей оцінили красу його стрункої дружини.

"Ви щасливчик, таку дружину відхопив", "красива сім'я", "пишаюся вами", "Які красиві. Зі святом", - пишуть користувачі Мережі.

Раніше ми писали, що Катерина Кухар поділилася неймовірно атмосферним чорно-білим знімком. На фото балерина позувала в образі голлівудської красуні. Вона одягла накидку з пір'я і корону. Атмосферне фото зробив для неї фотограф Ростислав Ріпка, який є її другом.

Нагадаємо, що Катерина Кухар виставила свої почуття до чоловіка напоказ: "там, за горами нудьги і горя...".

Як повідомляла Politeka, Кухар з "Танців з зірками" з донькою зворушили незвичайним подарунком для Стоянова: "шалено мило...".

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