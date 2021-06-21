Відомий український модельєр Андре Тан розповів, що для нього означає бути батьком

Як передає Politeka.net, на честь Дня батька він опублікував фото зі своєю донькою, відверто заговоривши з шанувальниками.

"Відразу скажу, тема для мене дуже складна. Тут не буде щось в стилі "Татко найкраща людина в житті, ми повинні цінувати і любити його". Сам я ріс з вітчимом, а свого рідного батька так і не побачив живим. Тим не менш, я знав, що таке батьківська любов. Вітчим взагалі відіграв важливу роль у моєму вихованні", - зазначив модельєр.

За словами Андре Тана, коли народилася його дочка, життя повернулося на 180 градусів.

«З крихітної грудочки щастя вона перетворилася на маленьку, вже цілком розсудливу людину. І спостерігати це перетворення... Знаєте, зараз я розумію, що, напевно, заради цього і жив. Вона - найбільше досягнення в житті!",- заявив модельєр.



У коментарях чоловікові залишили масу позитивних відгуків.

"Ви хороший тато", "Вітаю! Це чудово бути батьком! Бажаю бути батьком багато разів!", "Зі святом. Прекрасно сказано про вітчима:) гарного настрою і натхнення Вам», «Ох і пощастило вашій дочці з батьком», «класне фото, як класно бачити вас в такому статусі», - пишуть користувачі Мережі.

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