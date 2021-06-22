Українська співачка Настя Каменських збентежила фотографією в купальнику

Як повідомляє Politeka.net, поділилася знімком на своїй сторінці в Instagram.

Настя сиділа на газоні, підстеливши червоно рушник. Артистка в яскравому купальнику ніжилася в променях сонця.

"Спасибі, Всесвіт, за ще один прекрасний день ☺ ️ на фото абсолютне блаженство", - написала вона.

Відзначимо, через особливості ракурсу ноги артистки на фото виявилися непропорційно великими, на що звернули увагу фоловери Каменських.

"Насть, лижі", "Ноги розміру 50? 😁 😁 😁", "Стопа 48?", "А пальці те, що на руках що на ногах однакові», «Твої ступні просто неймовірно довгі.... це фактично плавники«, "а що з ногами 54 Розмір😂»,"Капець, що з ногами?", "Який розмір ноги? 48?» - дивувалися в коментарях.

У той же час інші щедро обсипали Настю компліментами.

"Настя, як завжди, неймовірна«,» красуня«,» які ноги«,» шикарні ноги Анастасія, ви красуня«,» Настюша красуня❤«,» Настя дуже красива, ти неймовірна«," так, пощастило Потапу 👏 👏 👏 Бог послав таку красиву, розумну, молоду красуню-дружину. Цінуйте і любите один одного», "яка ж ти чудова", - писали користувачі Мережі.

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