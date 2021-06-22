Актриса з "Дизель шоу" Вікторія Булітко зачепила фанатів за живе, нагадавши про прості та важливі речі

Як відомо у 38-річної зірки, майстра комедійних ролей, за плечима десятки теле- та кінопроектів, а також робота в Київському академічному драматичному театрі на Подолі. Особливу популярнось Вікторія отримала, коли в 2015-му році стала виступати на сцені гумористичної програми "Дизель шоу". Зараз рудоволоса красуня на піку популярності й регулярно радує 200 тисяч своїх підписників яскравими кадрами в Instagram.

У своєму новому пості Булітко заговорила про особисті переживання, супроводивши спіч знімком, зробленим в студії, передає Politeka.net. Гумористка позувала в золотистому вбранні з оригінальними рукавами-воланами і відкритими плечима, доповнивши лук незвичайною для неї зачіскою - двома кісками в стилі "колосок".

"Хто з вас починає життя з чистого аркуша?) Пам'ятаю, як в дитинстві я починала нове життя мало не з кожного наступного понеділка 😅 😅 😅 Чому? Не знаю ))) мені здається, я весь час намагалася стати краще, краще вчитися, прагнути до більшого, до більш світлого доброго мудрого))) і так, кожен понеділок. Потім, з часом, зрозуміла, що мені не наздогнати це "краще", і, просто почала вчитися любити те, що роблю. Любити себе, свої помилки і досягнення 🥰 З новим понеділком, друзі!) 😉", - Булітко відкрила про себе щось новеньке.

Користувачі з жаром обговорили пост:

"Перший раз перший клас" 😆така гарненька просто лапочка....🤗Відмінного понеділка 💛 💙 💕 "

"З днем літнього сонцестояння! Саме в цей день і треба починати життя з чистого аркуша!"

"З новим іміджем Вікуся🔥"

"Чудове фото! Мені дуже подобаються косички. Така гарна дівчинка)❤️!"

"Добрий ранок, Вікторія Сергіївна! Як завжди у своєму репертуарі! Бажаю прекрасного плодовитого тижня... буть щаслива"

"Дівчинка прям!!!🔥😍👏🌹"

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