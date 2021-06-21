Володимир Остапчук записав відео з Олею Поляковою, пожартувавши над Тіною Кароль

Як пише Politeka.net, Володимир Остапчук опублікував відео у своєму Instagram. На ньому Оля Полякова біла в наряді з великими вирізами і декольте. Красуня зовсім не приховувала свої розкішні ніжки, хвалячись їх довгою. Ролик репостнула Тіна Кароль, про яку йшла мова.

"Олечка, хто це там грає? Твоя улюблена артистка, Тіна Кароль?",- запитав Володимир Остапчук.

"Так, це правда. Ну що, це правда", - відповіла усміхнено Полякова.

Оля вирішила теж зробити репост відео в свої сторіс.

Фанати не ставили лайки і не писали Коментарі, адже ролик був в сторіс Instagram, де подібних функцій не передбачено.

Відзначимо, що між Поляковою і Кароль був скандал. На шоу "Маска «Оля назвала Тіну»головною плакальницею на похоронах". Кароль використовувала цей випад в свою сторону для гучної прем'єри свого нового кліпу «Скандал».

Повідомлялося, що відома українська співачка Оля Полякова влаштувала непристойні танці в гримерці.

У себе в Instagram красуня опублікувала кілька відео, знятих в гримерці. На першому вона зняла себе крупним планом, показавши, як її підготували до виступу. На Ользі була традиційна корона і сріблястий боді з дуже глибоким декольте. Яскравий макіяж і червоні губи приковували погляди до виразного обличчя артистки.

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