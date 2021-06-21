Дочка Ольги Сумської Тоня Паперна, яка живе і будує кар'єру в Росії, показала дочку, що підросла

Як пише Politeka.net, Тоня Паперна переїхала до Москви, де вийшла заміж за актора Володимира Яглича. У липні 2017 року у пари народилася дочка, яку вирішили назвати Євою. Тоня вирішила похвалитися перед передплатниками, як малятко підросло за цей час.

На фото, яке Тоня опублікувала в Instagram, Єва була в капелюшку і плаття в горошок. Дівчинка гуляла по двору, не надівши на ноги взуття. Дитину зняли зі спини, щоб приховати обличчя.

Фанати, включаючи бабусю дівчинки Ольгу Сумську, поставили майже тисячу лайків і написали коментарі:

"Стильна красуня", "Лапотуся", "Маленька леді", "зірка моя, босоніж, але в капелюсі".

Повідомлялося, що старша дочка української актриси Ольги Сумської, артистка Антоніна Паперна, похвалилася своїм відпочинком.

У новому пості Антоніна Паперна поділилася фото, зробленим біля басейну.

«Літо. Люблю", - коротко підписала актриса кадр.

Паперна відображена в купальнику і міні-шортах. Літній образ вона доповнила капелюшком і сонцезахисними окулярами. Актриса сиділа на краю басейну поставивши ноги на надувний матрац у формі часточки кавуна.

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