Дочка Ольги Сумської Тоня Паперна, яка живе і будує кар'єру в Росії, показала дочку, що підросла
Як пише Politeka.net, Тоня Паперна переїхала до Москви, де вийшла заміж за актора Володимира Яглича. У липні 2017 року у пари народилася дочка, яку вирішили назвати Євою. Тоня вирішила похвалитися перед передплатниками, як малятко підросло за цей час.
На фото, яке Тоня опублікувала в Instagram, Єва була в капелюшку і плаття в горошок. Дівчинка гуляла по двору, не надівши на ноги взуття. Дитину зняли зі спини, щоб приховати обличчя.
Фанати, включаючи бабусю дівчинки Ольгу Сумську, поставили майже тисячу лайків і написали коментарі:
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Повідомлялося, що старша дочка української актриси Ольги Сумської, артистка Антоніна Паперна, похвалилася своїм відпочинком.
У новому пості Антоніна Паперна поділилася фото, зробленим біля басейну.
«Літо. Люблю", - коротко підписала актриса кадр.
Паперна відображена в купальнику і міні-шортах. Літній образ вона доповнила капелюшком і сонцезахисними окулярами. Актриса сиділа на краю басейну поставивши ноги на надувний матрац у формі часточки кавуна.
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