Відома українська співачка Анастасія Кумейко, колишня солістка групи Nikita, показала, що робить після перельоту

Як пише Politeka.net, Анастасія Кумейко ще кілька років тому перестала бути солісткою групи Nikita і зараз займається власною кар'єрою в якості DJ. Красуня також любить розтяжки і часто балує фанатів цікавими позами в своєму Instagram.

На фото, яке Кумейко опублікувала в Instagram, красуня позувала в боді. Дівчина стояла на руках, виставивши рівно ноги і вразивши силою рук. Кадр вийшов не тільки ефектним, але і мотивуючим.

"Спогад. 21 Червня 2018 року", - був підписаний кадр.

"Після перельоту величезне бажання розігнутися", - написала Настя під фото.

Фанати не ставили лайки і не писали Коментарі, але так і хочеться додати: "Немає слів".

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На нових знімках Настя відображена в цікавій локації. На прогулянку зіркова красуня вийшла в стильному образі-на ній довге чорне плаття на тонких бретельках, поверх якого вона накинула вільну темну сорочку. Цей наряд підкреслив спокусливі форми і пишне декольте красуні.

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