Танцівниця Ілона Гвоздьова показала милі фото підрослими дітьми, яких зібралася відправити на канікули до бабусі

Як повідомляє Politeka.net, відома українська танцівниця і переможниця шоу "Танці з зірками" Ілона Гвоздьова часто радує шанувальників яскравими публікаціями у своєму мікроблозі в Instagram. Цього разу зіркова красуня показала в соцмережі зворушливий кадр з підрослими дітьми – донькою і сином, яких зібралася відправити на канікули до бабусі.

На новому знімку щаслива матуся Ілона зображена з дітьми в домашній обстановці на кухні. Перед камерою зірка з'явилася в кокетливому темному платті в білий горошок, її волосся акуратно укладені, а на обличчі немає макіяжу, тільки мила посмішка. На руках вона тримає маленького сина, а поруч вмостилася і притулилася до мами дочка.

У підписі до фотографії Гвоздьова розповіла про своє дитинство, яке проводила у бабусі в селі. Тепер же танцівниця зібралася відправити дітей на літні канікули до бабусі. "Коли з'явилися мої малюки, я дуже чекала і нарешті дочекалася цього щасливого моменту, щоб відправити їх до бабусі, і вони змогли насолодитися таким же дитинством. Цей час, безумовно, найпрекрасніший для діток", - написала Ілона.

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