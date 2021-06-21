Популярна українська актриса Наталка Денисенко порадувала шанувальників розкішною фотосесією

Як повідомляє Politeka.net, популярна українська актриса театру і кіно, зірка серіалу "Кріпосна" Наталка Денисенко, яка є подругою і кумою Ксенії Мішиної, часто радує шанувальників яскравими публікаціями в своєму Instagram. Так, нещодавно красуня показала в своєму мікроблозі розкішні кадри з нової фотосесії, на яких постала в незвичайному ніжному образі.

На нових фотографіях Наталка відображена в світлій фотостудії з поставленим світлом і професійним обладнанням. Перед камерою актриса з'явилася в цікавому світлому вбранні - це плаття з прозорим корсетом, крізь яке просвічується біла білизна. Свій образ красуня доповнила прозорими мереживними рукавичками. Її волосся зібране в акуратну зачіску і прикрашене білим бантом, а на обличчі легкий макіяж, вона загадково дивиться в об'єктив.

У підписі до фото Денисенко написала: "Початок нового тижня, а у мене так і не було вихідних. Літо-сезон зйомок. Знаєте, чому? Як думаєте? Зараз працюю в поті чола (в прямому сенсі, адже сьогодні +32), для того що б восени/взимку/навесні ви не нудьгували, а дивилися серіальчики зі мною. А ще сьогодні День літнього сонцестояння. Дуже сильний енергетично день, пишіть списки бажань і дякуйте!". Користувачі тут же почали активно обговорювати нові знімки зірки, засинаючи її компліментами: "Така світла і ніжна", "Щастя вам", "Красуня", "Красуня, обожнюю серіали з вами", "Дуже ніжно", "Наталка, успіхів тобі, будь щаслива", "Яка красива", "Богиня краси!".

Нагадаємо, зірка "Кріпосної" Денисенко приспустила кофту, подражнивши пікантним виглядом: "Просто принадність".

Як повідомляла Politeka, зірка "Кріпосної" Денисенко приспустила кофту, подражнивши пікантним виглядом: "Просто принадність".

Також Politeka писала, що зірка "Кріпосної" у пікантній фотосесії розкрила всі секрети, Цимбалюк не витримав: "А з ким це ти?".