Переможець останнього сезону шоу "Голос країни" Сергій Лазановський розповів про новий досвід для його родини

Юний прикарпатець, який підкорив українців своїм голосом і здобув перемогу в популярному музичному шоу, поділився новими кадрами в своєму Instagram. 21 червня його матері Іванні виповнилося 45 років. З цієї нагоди вся родина Лазановського зібралася разом і вирішила спробувати для себе щось нове.

Так, сімейство разом вирушило в поїздку в Буковель.

"Вперше в житті разом з родиною поїхали на відпочинок. Сам дорогоцінні моменти, коли всі разом", - зізнався Лазановський.

Як пише Politeka.net, у своєму Instagram співак поділився фото і відео з нової поїздки. На кадрах можна побачити його сім'ю в повному складі.

Лазановський також показав, як його мама дивиться відео з привітаннями, яке записали для неї шанувальники співака. В кінці жінка не втрималася і заплакала від нахлинули емоцій.

Фанати Лазановського приєдналися до привітань у коментарях.

"Вітати. Ви неймовірні", "які ж ви красиві, а головне щасливі", "Сергій! які ви всі милі, щасливий і наповнені морем позитивних емоцій", "вітаю твою матусю з днем народження! Бажаю здоров'я і натхнення, любові та уваги, тепла і сонячного настрою, успіхів у всьому, яскравих вражень і веселки емоцій!",- пишуть люди.

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