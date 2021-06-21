Солістка популярного українського гурту The Hardkiss Юлія Саніна в короткому топі продемонструвала нову незвичайну зачіску, яка нагадала їй про їжаків

Як і багатьом іншим знаменитостям Саніній часто доводиться міняти стилі заради нових проектів. На цей раз зірка поділилася фотографіями з черговим експериментів із зовнішністю на своїй сторінці в Instagram, пише Politeka.net.

На фото Саніна позувала в незвичайному костюмі з піджака і брюк, матеріал якого своїм виглядом нагадував золоту фольгу. Під ним на співачці можна побачити короткий чорний топік. Доповнили наряд численні золоті ланцюги і великі сережки з браслетом.

Однак, головною родзинкою образу Саніної стала незвичайна зачіска з численними «шишечками» з волосся, які утворили гребінь на голові співачки.

"Їжак", - коротко підписала знімок зірка.

Її фото вразили ведучого Володимира Остапчука і співачку Настю Каменських, яка написала в коментарях: «Красиво».

Шанувальники Саніної також не змогли пройти повз її пост.

"Ну просто Ferrero rocher", "Їжачок в тумані", "крутий образ", "сильно шикарно", "цікаво скільки часу пішло на цю зачіску?" ,"Дуже красива", "найшикарніший Їжачок у Всесвіті", "Дракоша", "як відчувається великий внутрішній світ цієї тендітної, але сильної дівчини, а на цьому фото краса розкритого бутона", - пишуть люди.

Нагадаємо, Саніна з The Hardkiss виставила напоказ своїх улюблених чоловіків: "Вдячна за всі наші моменти".

Як повідомляла Politeka, Саніна з The Hardkiss в тісному комбінезоні вразила видом під руку з чоловіком: «Мама з татом йдуть на...».

Також Politeka писала, що Саніна з The Hardkiss в новому образі і з пікантними вирізами на боках вразила фігурою: "Чарівна".