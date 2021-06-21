На таке не кожен зважиться

Зірка "Дизель шоу" Вікторія Булітко показала, як її понівечили в гримерці

Популярна українська артистка любить веселити шанувальників і часто ділиться з ними кадрами із закулісся своїх численних проектів. Як пише Politeka.net, цього разу зірка показала в Instagram, як її готують до виступу.

На кадрах Булітко сидить в гримерці перед дзеркалом, в той час як над її макіяжем працює стиліст. Спочатку все йде як зазвичай і макіяж артистки виглядає добре, проте в якийсь момент починаються більш радикальні зміни. Варто відзначити, що частково за них відповідальна і сама Вікторія, яка також доклала руку до створення свого образу.

Під кінець відео на обличчі артистки красувалася величезна родимка, кілька бородавок, розмазана туш, а частина її зубів були замазані чорним або виглядали гнилими. Булітко поставилася до такого перетворення з гумором, і під кінець відео почала корчити забавні пики.

За цими кадрами можна зрозуміти, що зірка на багато готова заради своєї роботи.

Раніше артистка розповіла, що клініка пластичної хірургії запропонувала їй свої послуги, попросивши натомість рекламу. За словами Булітко, їй довелося відмовитися.

"Ну, загалом я відповіла, що поки я тримаюся", - підсумувала актриса і розсміялася.

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