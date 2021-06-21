Відома українська ведуча Ольга Фреймут поділилася новими подробицями про своє походження і сім'ю

Як пише Politeka.net, зірка поділилася в Instagram кадрами зі свого відпочинку на морі. Фреймут розповіла, що разом з родиною вирушила до Греції. Як зізналася ведуча, вона дуже любить цю країну, і у неї на це є вагома причина.

Як виявилося, у зірки є грецьке коріння: її прабабуся по маминій лінії не була українкою.

"Привіт з Греції! Обожнюю цю країну! Ми з сім'єю на відпочинку. Мені тут дуже добре. Можливо тому, що моя прабабуся Марія по маминій лінії з Греції, її прізвище Чапчакчі. Тому у мене є грецьке коріння", - розповіла Фреймут у своєму новому відео.

Вона також показала себе в білій сорочці на тлі зелені і кілька кадрів з морем.

Раніше ми писали, що Фреймут привітала з днем народження ведучого Дмитра Комарова.

Вона поділилася яскравими спільними фото, на яких вона відображена в компанії Комарова. На знімку ведучі лежать поруч в шезлонгах і тримаються за руки. При цьому Фремйут одягнена вкрай незвично: на ній блуза з вишивкою, спідниця, хутряні «тапочки», рукавиці і шапка-вушанка.

Нагадаємо, 39-річна Фреймут порівняла себе з юною німфою, видавши порцію моралей: "Аж коробити починає...".

Як повідомляла Politeka, Фреймут засвітилася за ручку з одруженим Комаровим з "Світ навиворіт": "У нас з тобою стільки...».

Також Politeka писала, що Фреймут після нового експерименту із зовнішністю різко "постаріла": "На себе не схожа".