Популярний співак Дмитро Монатік поділився несподіваним, але зворушливим моментом зі свого концерту в Запоріжжі, який йому запам'ятався

Як пише Politeka.net, артист опублікував нове відео у своєму Instagram. У ньому він вирішив показати, які приємні несподіванки іноді трапляються на концертах.

Напередодні Монатік виступив у Запоріжжі, порадувавши своїх фанатів. Однією з прихильниць пощастило більше за інших: співак помітив дівчину, яка стояла прямо перед сценою з плакатом, і звернувся до неї, запропонувавши заспівати з ним дуетом.

"Так що ви співаєте?...Так як мені вас на сцену дістати? Ви дивіться не застрягніть там", - вимовив співак, коли дівчина вирішила перелізти через огорожу.

Дівчині все ж вдалося потрапити на сцену, після чого вона зворушливо виконала пісню «Сильно» в дуеті з Монатіком. В кінці співак міцно обійняв прихильницю і запропонував їй йти на шоу «Голос країни», де він виступає в ролі одного з тренерів.

"Знайомтеся! Це Маша! Вчора в Запоріжжі біля самої сцени вона весь концерт тримала плакат з написом: "мрію з тобою заспівати"! І заспівала! Причому #Сильно красиво! Обожнюю такі імпровізаційні моменти на Live-концертах, адже вони залишаються назавжди в пам'яті, роблячи концерт особливим і неповторним", - написав у своєму пості Монатік.

Під відео відзначилася дружина артиста, Ірина Монатік.

"Як же чудові такі моменти!",- написала вона.

Нагадаємо, Монатік зворушив кадрами з підрослими синами: "Всім би дітям такого тата".

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