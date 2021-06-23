Переможниця шоу "Холостяк-10", гімнастка Даша Ульянова показала, як святкує свій день народження

Даша Ульянова з Кривого Рогу була однією з найяскравіших учасниць 10 сезону шоу "Холостяк" на каналі СТБ. І хоча по завершенню проекту відносини з Максом Михайлюком у неї не склалися, дівчина завоювала любов великої аудиторії. Даша активно веде Instagram, радуючи шанувальників новими кадрами.

Напередодні дівчина відсвяткувала своє 25 - річчя, попереду у неї-новий етап життя. А в новому пості вона поділилася своїми враженнями від дня народження і дякує за привітання, повідомляє Politeka.net. Дівчина зазначила, що така увага для неї дуже цінна.

Даша Ульянова також показала фото зроблене в Стамбулі. Вона відображена в світлих джинсах, блакитному піджаку і білій футболці з принтом. На ногах у дівчини-босоніжки на високих підборах.

"Який прекрасний вік-25 років. 😍 Здавалося б, це ще так мало, але вже так багато ☺. Стільки дивовижних моментів сталося за цей час і стільки чудових людей зустрілося на моєму шляху. Моє серце радіє ☺❤. Величезне спасибі кожному, хто приділив мені найцінніше - свій час і увагу. Ваші добрі теплі слова багато чого варті! Я дуже вразлива і емоційна людина, тому така кількість привітання мене дуже зворушила», - написала дівчина.

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