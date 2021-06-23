Відома гумористична актриса Катерина Нікітіна, яка виступає у складі "жіночого кварталу", показала себе і подружок на відпочинку

Як пише Politeka.net, Катя Нікітіна стала відомою українцям завдяки своїм виступам у "Лізі сміху" та "Жіночому кварталі". Красуня також обожнює спорт і заняття гімнастикою, її гнучкості може позаздрити будь-яка дівчина. Красуня активний користувач Instagram, де часто радує своїх фоловерів яскравими фото і Відео зі свого насиченого життя. так, цього разу вона виклала у своєму мікроблозі яскраві кадри з відпочинку в Туреччині, куди вирушила разом з подружками з "жіночого кварталу".

На першій фотографії видно Катю і її колегу Олександру Машлятіну - дівчата веселяться і граються в басейні, вони лежать животами на воді і радісно регочуть. На другому знімку Нікітіна і її подружки влаштували дефіле в купальниках біля басейну, вишикувавшись в ряд. Сама Катерина з'явилася перед камерою в яскравому червоному купальнику цікавого фасону, який красиво підкреслив струнку фігуру. Не поступаються їй і колеги-подруги - всі дівчата фігуристи в стильних купальниках.

У підписі до публікації Нікітіна написала: "було ВЕСЕЛО капець як. @mashliatina обожнюю тебе. Хочу назад. Ой, У мене ще стільки фото залишилося з фестивалю ... виставляти?". Користувачі тут же почали активно обговорювати нові фото зірки "жіночого кварталу", засинаючи дівчат компліментами в коментарях: "Вау", "@nikitkinna, а я обожнюю вас обох", "Звичайно, прибережи найсмачніше на осінь. Щось мені підказує, що буде не дуже нам всім весело", "Які красуні", "Які ви класні".

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