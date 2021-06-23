Відома американська модель і актриса Сінді Кроуфорд вразила новим фото

Сінді Кроуфорд отримала велику популярність в 90-і роки. Зірка з'являлася на обкладинках понад 600 журналів у всьому світі, включаючи глянці Vogue, People, Harper's Bazaar та інші.

І хоча зараз вже не пік кар'єри знаменитості, але вона залишається улюбленицею публіки і дизайнерів. Сінді Кроуфорд продовжує брати участь у показах і рекламних кампаніях.

Як пише Politeka.net, на новому фото модель похвалилася розкішною шевелюрою. При цьому вона торкнулася теми. Якої зазвичай мало приділяють уваги.

"Ми завжди говоримо про те, як наша шкіра буде старіти, але ми рідко говоримо про те, як старіють наші волосся... і я знаю, що моє волосся так сильно змінилися за ці роки, особливо після народження дітей, тому я хотіла створити лінію, яка приверне більше уваги до цієї теми», - зазначила вона.

Варто відзначити, що на новому фото 55-річна Кроуфорд виглядає бездоганно.

"Чудова", "неймовірна", "красуня", "Божественно", "приголомшливо", "красивіше, ніж будь-коли", - пишуть в коментарях.

Відзначимо, у Сінді Кроуфорд є дочка Кайя Гербер, яка пішла по стопах мами, ставши вже досить популярною і підкоривши світові подіуми.

Нагадаємо, супермоделі Наомі Кемпбелл і Сінді Кроуфорд в прозорих нарядах запалили на подіумі.

А ще Politeka повідомляла, що 55-річна Кроуфорд показала, як виглядала в дитинстві, засвітивши рідкісне архівне фото.

Також Politeka повідомляла, 55-річна Сінді Кроуфорд похвалилася підтягнутою фігурою в боді: "на заздрість молодим".