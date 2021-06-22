Відома українська актриса Марта Адамчук, зірка "Жіночого кварталу", показала себе в стильному образі
Як пише Politeka.net, Марта Адамчук є однією з чотирьох співачок "Жіночого кварталу". Красуня також захоплюється фотографією і часто використовує в якості своїх моделей колег. Не забуває Марта і про соціальні мережі, де ділиться цікавим контентом, радуючи фанатів.
На фото Марта позує в кофтині, а на шиї можна помітити стильні намиста. Красуня посміхалася, знімаючи себе на телефон.
"Підстриженим волоссям ховається образ думок, - Чехов", - написала Марта.
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Фанати поставили понад 150 лайків і написали коментарі:
"Люблю", "елегантна", "Чарівна леді", "Бог створив цю красу, щоб нею милувалися".
Повідомлялося, що відома актриса і співачка, зірка "жіночого кварталу" Марта Адамчук з'явилася в ніжному образі.
Цього разу Марта опублікувала фото в Instagram, на якому позувала, прикрившись квітами.
Зірка закинула свої пишні локони на бік і ніжно посміхалася. Свою красу вона підкреслила макіяжем з акцентом на очі.
"Яке щастя працювати з професіоналами вашого рівня 🤍 Дякую🕊", - написала Адамчук, зазначивши кілька імен.
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