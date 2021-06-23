Колишня українська гімнастка Лілія Подкопаєва порадувала фанатів яскравим фото і несподіваним одкровенням

Як відомо, 42-річна Лілія покинула Україну в 2017 році, переїхавши до США. До цього вона вже 20 років працювала в Америці, де у неї були довгострокові контакти. Живучи на дві країни довгий час, місто Атланта стало для неї особливим, наче другою "батьківщиною", яке вона називає "золотим" і "улюбленим". Адже саме тут Подкопаєва познайомилася зі своїм третім чоловіком Ігорем Дубінським, якому народила дочку, зважившись на пізню вагітність. Також вона виховує прийомного сина і ще одну дочку від попереднього шлюбу.

У своєму новому пості в Instagram Лілія оголосила про повернення в Україну, з теплом відгукнувшись про колись рідні місця, передає Politeka.net. На знімку екс-гімнастка позувала на автостоянці, будучи в легкому брючному костюмі кольору капучино. В руках зірка тримала спортивну сумку.

"Все-таки повернення додому - кумедна штука: знайомі картини, звуки, запахи єдине, що змінилося — ти сам", - йдеться в підписі.

Судячи з геометки, кадр був зроблений на олімпійській базі "Конча-Заспа".

За лічені хвилини користувачі встигли поставити кілька сотень "лайків", а один навіть прокоментував: "прекрасна жінка❤️".

Раніше ми розповідали, що Подкопаєва звернулася до українців за допомогою. Колишня спортсменка повідомила, що в біду потрапив старший тренер збірної України зі спортивної гімнастики Олег Остапенко.

"Він знаходиться в київській реанімації з бактеріальною інфекцією. Лікарі не можуть остаточно поставити діагноз, а щоденне перебування в реанімації вимагає значних коштів", - зверталася вона.

Нагадаємо, що Подкопаєва зізналася Єфросиніній, як вдало вискочила заміж за бізнесмена в США: "мені не 18 років..."

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